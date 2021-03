Covid-19: Começou a vacinação de professores e funcionários das escolas. “Temos de confiar”

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Ao início da manhã, a fila chegou a ser longa junto ao Pavilhão Multiusos de Odivelas, um dos lugares onde este sábado começou a vacinação de professores e funcionários das escolas. Rapidamente a fila foi diminuindo com a agilização do processo. As pessoas eram instruídas para terem à mão o número de utente do Serviço Nacional de Saúde e iam entrando lentamente para dentro do pavilhão onde estão montadas pequenas tendas onde decorre a vacinação e dezenas de cadeiras onde esperam para ser vacinados e onde também permanecer os 30 minutos aconselhados depois da vacinação. Nuno Fonseca foi um dos professores vacinados nesta manhã de sábado. "Temos de confiar, temos de fazer alguma cosia para sairmos deste marasmo em que nos encontramos. A situação é complicada, por isso temos de confiar", disse à Renascença, manifestando confiança num processo que noutros países já mostrou ser eficaz. "Vamos acreditar que aqui também", espera. Este professor tem alguns colegas que não foram convocados para esta fase do processo; alguns por já terem tido Covid-19, outros sem qualquer explicação.



“Espero que venha a tempo. Já estamos há um ano nesta situação, podíamos pensar que se fosse mais cedo seria melhor, mas mais vale tarde do que nunca”, diz este professor do primeiro ciclo, que já retomou as aulas presenciais. Os professores e funcionários do pré-primário e do primeiro ciclo são os prioritários nesta fase porque são aqueles que já retomaram o ensino presencial há duas semanas. “Devia ter sido na semana antes de iniciarmos as aulas presenciais, mas vale mais agora do que mais tarde”, diz uma das professoras que também foi vacinada este sábado em Odivelas. A suspensão da vacina da AstraZeneca atrasou o processo, mas esta professora acha que agora é sempre a andar.