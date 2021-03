​Indemnização por despedimento. PCP quer repor um mês de salário por cada ano de trabalho

O PCP quer que as compensações por despedimento voltem aos valores anteriores a 2012. O assunto é debatido e votado esta quinta-feira no Parlamento. A deputada comunista Diana Ferreira diz que a ideia é voltar, por exemplo, à indemnização correspondente a um mês por cada ano de trabalho, sem limite de anos.



O partido quer ainda mudar a legislação que impede o trabalhador de contestar o despedimento, se aceitar a indemnização.

“Se os trabalhadores aceitarem o valor da indemnização, neste momento, a lei o que prevê é que esse trabalhador esteja a aceitar de alguma forma o despedimento de que é alvo”, explica.

A deputada lembra que está a verificar-se “um aumento significativo dos despedimentos” e, como tal, é de “especial importância e premência a reposição destes valores de indemnização por despedimento, garantindo melhores condições aos trabalhadores para enfrentar o momento fragilidade social”.

Esta semana o Instituto de Emprego e Formação Profissional divulgou os números do desemprego relativos a fevereiro. O desemprego aumentou em todo o país, mas há três zonas mais afetadas, o que estará relacionado com a sua dependência ao turismo: é o caso do Algarve (+74,4%), de Lisboa (+52,9%) e da Madeira (+30,4%).