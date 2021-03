Detidos dois burlões que usaram MBWay para desviar 130 mil euros

A Polícia Judiciária deteve dois homens de nacionalidade argelina, com 27 e 28 anos, suspeitos de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.

Os indivíduos terão burlado, pelo menos, 170 pessoas em várias zonas do país através do esquema conhecido por “Phishing” usando a aplicação MBWay. No total, foram os movimentos bancários ascende a 130 mil euros.

O esquema passava pelo envio de emails fraudulentos em nome da MBWay que solicitavam alguns procedimentos aos destinatários, mas que era uma forma criminosa de aceder às contas bancárias das vítimas.



Com o dinheiro, estes argelinos que estão a viver em Lisboa desde outubro do ano passado, compravam sobretudo material informático, equipamentos desportivos e perfumes, que usavam ou revendiam.



A Judiciária acredita que a investigação a este novo “modus operandi” vai revelar mais vítimas e fazer suvir o valor total desta burla.



Os detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação considerada adequada.