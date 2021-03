Cabo Delgado. Portugal condena "veementemente" ataque à vila de Palma

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz acompanhar a situação “com preocupação e em comunicação próxima com as autoridades moçambicanas”.

“Reiteramos a nossa solidariedade para com as autoridades e o povo moçambicano, bem como o empenho de Portugal no reforço da cooperação com Moçambique, tanto a nível bilateral como da União Europeia, com vista a apoiar a estabilização da situação na província de Cabo Delgado”, acrescenta a nota distribuída às redações.

Esta quarta-feira, a vila de Palma foi alvo de um ataque por parte de milícias terroristas ligadas ao autodenominado Estado Islâmico, que levou à fuga em massa da população local.

Os ataques terroristas na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique que já duram há mais de três anos já provocaram mais de 2.000 mortos e para cima de 700 mil refugiados.