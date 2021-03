Gonzalo Plata não sabe explicar ocaso que vive no Sporting

Há dois meses, desde 19 de janeiro, que Gonzalo Plata não joga pela equipa principal do Sporting. O promissor extremo, de 20 anos, que na época passada teve momento de alto rendimento, desapareceu das opções de Rúben Amorim.

E o jogador não tem explicação para o seu ocaso. "Não faço ideia [de qual o motivou pelo qual deixou de jogar na equipa principal]. Tenho trabalhado como sempre. Não sei o que se está a passar", disse Plata, à chegada ao Equador.

O extremo tem jogado na equipa B do Sporting - cinco jogos, dois golos - e foi chamado à sua seleção. Plata entende que esta recompensa surgiu, devido ao facto de continuar a trabalhar para atingir as suas metas.

Com contrato até 2024, e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Gonzalo Plata foi associado a interesse de alguns clubes espanhóis, no mercado de inverno, nomeadamente, do Valencia.