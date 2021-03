FC Porto anuncia renovação de contrato de Otávio até 2025

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com Otávio até 2025.

O médio brasileiro de 26 anos estava nos últimos meses de contrato e poderia já ter negociado contrato para as próximas temporadas, mas optou ficar no clube portista, que representa desde 2014.

"Sinto-me muito feliz e em casa, sempre disse que queria ficar. É um sonho realizado, queria essa renovação, fico feliz por termos chegado a acordo. Vou tentar dar o meu máximo dentro de campo para trazer mais títulos", disse Otávio, aos meios oficias do FC Porto.

Otávio promete "a mesma vontade e garra", e garante que o FC Porto vai lutar até ao fim: "Vou dar tudo dentro de campo, às vezes não sai bem, mas a vontade vai estar lá. Vão contar connosco até ao fim"

O presidente Pinto da Costa também marcou presença numa celebração no Estádio do Dragão e diz que a renovação de Otávio é sinal de trabalho do clube.

"Perante tanto que foi dito nestes tempos, dando como certa a saída do Otávio, só para dizer que acabamos de assinar um contrato que prolonga o vínculo do Otávio até 2025, sinal que aqui se trabalha para o engrandecimento do clube. Não somos afetados pelo que é dado como certo, estamos satisfeito por ter encontrado uma solução e sentir que o Otávio está com a mesma determinação e vontade. Certamente vais contribuir para que as farmácias continuem a vender muitos 'rennies'", disse.

A história de Otávio no FC Porto



Otávio chegou ao FC Porto em 2014, proveniente do Internacional, do Brasil. Depois de meia temporada na equipa B, o brasileiro foi emprestado por uma época e meia ao Vitória de Guimarães, onde somou 38 jogos e sete golos e cruzou-se com Sérgio Conceição.

O médio afirmou-se no FC Porto no regresso ao Dragão, em 2016/17, com Nuno Espírito Santo. Otávio fez a sua época com menos jogos disputados precisamente na primeira temporada de Sérgio Conceição, com apenas 21 jogos disputados em 2017/18, mas assumiu-se como uma importante peça no onze inicial a partir da época seguinte.

No total, Otávio leva 19 golos marcados em 177 jogos disputados com a camisola da equipa principal do FC Porto, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.