​Dádiva de sangue: Orientação sexual deixa de ser critério de exclusão

As regras passam a ser iguais para todos na dádiva de sangue. O Governo já alterou a norma que distinguia dadores por comportamento sexual.



O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, avança à Renascença a alteração feita: a orientação sexual deixa de ser um critério de exclusão.

“A norma relativa à seleção de pessoas candidatas à dádiva de sangue, com base na avaliação de risco individual, passa a aplicar-se a todas as pessoas candidatas à dádiva de sangue, sejam dadores pela primeira ou habituais ou regulares”, explica António Lacerda Sales.

Ou seja, a orientação sexual deixa de ser um critério de exclusão. Na prática, o dador de sangue deve ser informado dos comportamentos de riscos e sobre os períodos de suspensão, sublinha o secretário de Estado.

A nova norma “estabelece que a pessoa candidata a dádiva deve ser esclarecida e informada, de forma não discriminatória, sobre os comportamentos com potencial ao risco infecioso e também as suas formas de prevenção".

Estabelece também os períodos de suspensão da dádiva iguais para todas as pessoas, que "serão de 12 meses para pessoas com parceiras ou com prática sexual com pessoa com HIV, hepatite B ou hepatite C".

De acordo com as novas orientações, ficam sem poder dar sangue durante três meses as "pessoas com contacto sexual com pessoas com comportamento de risco infecioso acrescido para agentes transmissíveis pelo sangue e também de três meses para pessoas com contacto sexual com um novo parceiro ou mais do que um parceiro”, sublinha o secretário de estado adjunto da Saúde".

António Lacerda Sales confirma que o processo envolveu consulta de várias associações, para garantir que as regras não são discriminatórias.