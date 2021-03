Assassino? "Quem diz é quem é", responde Vladimir Putin a Joe Biden

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reagiu esta quinta-feira às afirmações do seu homólogo norte-americano, Joe Biden, que, em entrevista à estação televisiva ABC News, classificou o líder do Kremlin como um assassino.

“Quem diz é quem o é”, rebateu Putin, numa entrevista a um canal de televisão russo, sugerindo que só um assassino consegue reconhecer outro.

“Não é só um ditado infantil, o sentido psicológico aqui é muito profundo", disse.

“Vemos sempre as nossas características nos outros e, em função disso, avaliamos as ações dos outros e damos sentenças”, prosseguiu Vladimir Putin.

Do lado da Casa Branca, a porta-voz Jen Psaki referiu esta quinta-feira que Biden não se arrepende do qualificativo com que classificou o presidente russo.