"Coroas de rainha". Professora recupera bolo tradicional em tempo de pandemia

“A fotografia das doceiras é capa de um livro da minha autoria que retrata a história da Faia, partilhada através de testemunhos orais” e que a professora vai conquistando à soleira da porta. Todos lhe pedem que cante e em troca, recebe as histórias do passado.

“Daqui para cima da regueira eram as mulheres do arroz doce e para baixo as da tapioca”, afirma a neta dos caseiros da Quinta de São Mateus, espaço que em 1907 acolheu a Rainha D. Amélia, quando esteve hospedada, a convite do seu proprietário, o General Lobo de Vasconcelos, oficial às ordens do rei, aquando da inauguração do Sanatório da Guarda.

Terá sido confecionado em 1907 para a Rainha D. Amélia, na aldeia da Faia, na Guarda, hoje com 200 habitantes, mas estava no esquecimento. Pelo menos, não constava dos grandes livros de receitas.

“Cada doceira apresentou a sua receita do bolo seco individual, sendo que a fruta típica era a cereja, mas como o concurso foi em agosto fizeram com rainha cláudia”, descreve a investigadora sobre as "coroas de rainha", acrescentando que “várias receitas foram a concurso, perante um júri qualificado”.

“A minha bisavó foi cantar e levaram flores e cestos com bolos. A Rainha D. Amélia agradeceu, dizendo: que lindas coroas de rainha”, explica a professora da Faia que, em agosto passado, juntamente com o município da Guarda e a junta de freguesia local, dinamizou um concurso para recuperar a receita dos bolos oferecidos à Rainha D. Amélia, em 1907, por altura da colheita da cereja.

“Doces? Toda a gente faz”, simplifica Maria da Glória, ao mesmo tempo que enumera alguns dos que conhece bem: os farrapos, a tapioca, o arroz doce, os sonhos, os bolos da Páscoa e agora as ‘coroas da rainha’, nome recriado com base na história de 1907.

Liliana Brás está a fazer um estudo particular da aldeia da Faia e do Vale do Mondego.

Uma investigação que já transportou para peça de teatro, livro e uma página no Facebook, a ‘Faia do Mondego’, onde fala do património material e imaterial. “A Faia teve um passado glorioso e é isso que eu quero trazer às novas gerações”, conta a professora, mostrando os gogos (pedras) do rio com rendas em volta, e que eram usadas para embelezar as cerimónias, como o casamento.

A comercialização do bolo, cuja receita, pertence à bisneta da autora inicial, deverá acontecer este verão, a juntar ao lançamento de uma linha de cerâmica relacionada com as "coroas de rainha".