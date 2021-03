Covid-19. UE também considera vacina da AstraZeneca "segura e eficaz"

Veja também:

A União Europeia (UE) considerou esta quinta-feira que a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca é "segura e eficaz", o que contribui "grandemente" para os esforços no combate ao novo coronavírus e aos casos graves da infeção para a saúde.

Numa declaração, divulgada por Bruxelas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) ter dissipado as dúvidas quanto à eficácia e segurança do fármaco, a comissária europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, salientou que os benefícios da vacina anglo-sueca "continuam a superar os riscos de efeitos secundários".

"Tal como a EMA declarou claramente hoje, os benefícios da vacina no combate à Covid-19 continuam a superar os riscos de efeitos colaterais. É uma vacina eficaz e segura que contribui muito para os esforços para combater o impacto da Covid-19 e os riscos muito graves da infeção para a saúde", afirmou Kyriakides.

Para a comissária europeia da Saúde, a segurança e a confiança são "elementos-chave" para a vacinação, pelo que a prioridade da Comissão Europeia tem sido sempre salvaguardar essas duas premissas, bem como a da eficácia, para todas as vacinas para a Covid-19 a serem utilizadas na UE.