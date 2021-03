"A ANA precisará de ajudas do Estado. Não pode ir só dinheiro para a TAP"

Advogado, ex-ministro de Durão Barroso e atual gestor, José Luís Arnaut sugere que Montijo possa vir a ser o aeroporto principal de Lisboa e lembra que chegou a haver acordo entre Governo de Costa e Passos Coelho para retirar os autarcas do processo de decisão.

Em entrevista à Renascença e ao jornal 'Público', assume que a ANA, integrada na Vinci e responsável pela gestão de 10 aeroportos em Portugal, dispensou trabalhadores e cortou salários e que pretende negociar ajudas de Estado com o Governo.





Faz parte da vida política há cerca de 30 anos, foi governante, conhece o poder e os processos de decisão. Como explica que Portugal ande há 50 anos a debater a construção de um aeroporto?

Gostava imenso de ter uma resposta, mas não tenho. O país tem perdido muito em não tomar decisões. O que importa agora é recuperar o tempo. Há uma determinação que vinha do Governo de Passos Coelho de levar a cabo o aeroporto complementar do Montijo, decisão reafirmada por António Costa. Havia uma lei mal feita que criou alguns entraves. Esse processo legislativo está em curso e vai-se fazer, para sossegar ainda alguns espíritos, um estudo sobre qual é a melhor opção do ponto de vista estratégico. Temos que tomar uma decisão compatível com a capacidade financeira do país, que seja exequível em tempo útil, porque a Portela não vai aguentar muito mais tempo. Não vamos fazer projetos megalómanos, já lá vai esse tempo. Vamos fazer o que é exequível, eventualmente por fases.

O que é mais exequível? A ANA continua a preferir Montijo?

A ANA tomou uma opção pública de desenvolver o aeroporto complementar do Montijo. É, tecnicamente, o que achamos mais fazível. É reciclar um aeroporto existente. Não vamos criar desperdício. Agora, uma opção alternativa que o ministro Pedro Nuno Santos e o autarca Fernando Medina puseram em cima da mesa é o aeroporto do Montijo ter a hipótese de, daqui a uns anos, numa segunda fase, crescer com uma segunda pista e ter um desenvolvimento como aeroporto principal de Lisboa. Isso é possível.

É o que preferia? Montijo como aeroporto principal?

A decisão cabe aos políticos. A ANA dá apoio técnico e sabemos o que custa a opção Montijo e a opção Alcochete. Os aeroportos pagam-se de duas maneiras: ou com taxas ou com o dinheiro dos contribuintes. O Governo é que tem que saber. Se em vez de construir 15 hospitais quer fazer um aeroporto em Alcochete, faz um aeroporto em Alcochete. Se quiser que o aeroporto seja pago por taxas, vamos para uma outra solução mais simples, fazível e modular.

O Governo não devia então ter avançado há mais tempo com a alteração à lei que dá poder de veto às autarquias para a construção do aeroporto?

Sim, houve uma perca de tempo nessa matéria. Até porque havia um acordo com o PSD de Pedro Passos Coelho e o então ministro Pedro Marques, mas na altura o Governo não avançou. Avançará agora.

Mas Rui Rio começou por ser contra e só agora decidiu dar o seu acordo à mudança da lei.

Pois. Não deu [antes] porque entendeu que se devia fazer primeiro esse estudo estratégico que se vai fazer. A política tem os seus quês.

Tem havido versões díspares sobre o custo do aeroporto de Alcochete. Há pouco dizia que equivale a 15 hospitais.

Há algumas pessoas como o ex-presidente do LNEC, Matias Ramos, que discutem de uma forma quixotesca esta questão dos custos. Não vou entrar em discussões desse tipo com pessoas que respeito muito, mas que nunca construíram um aeroporto nem do Lego. A Vinci nos últimos quatro anos fez três aeroportos. Temos que ter em consideração as infraestruturas aeroportuárias, o pagamento das expropriações do terreno, custos de acessos e do material circulante. O nosso valor global [para Alcochete] anda na casa dos 7 mil milhões de euros. E sabemos o que está assinado com o Governo e que é esta primeira fase do Montijo: 600 milhões de euros – e que é fazível em três, quatro anos. O outro projeto demora no mínimo entre oito a dez anos. As únicas duas pessoas que de uma forma quixotesca defendem o aeroporto de Alcochete são Matias Ramos e José Sócrates.