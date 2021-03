Manchester United vence no San Siro e elimina AC Milan da Liga Europa

O Manchester United venceu, esta quinta-feira por 1-0, em casa do AC Milan e seguiu para os quartos de final da Liga Europa.

Depois do empate a um golo em Old Trafford, os "red devils" venceram com golo de Paul Pogba, aos 49 minutos de jogos. Bruno Fernandes foi titular no AC Milan, enquanto que Diogo Dalot foi suplente utilizado nos italianos. Rafael Leão falhou o jogo por lesão.

O Slavia de Praga foi até à Escócia vencer em casa do Rangers por 2-0, sendo que o campeão escocês viu dois jogadores serem expulsos.

O Ajax juntou-se ao lote de equipas nos quartos, depois de vencer em casa do Young Boys por 2-0, já depois de terem vencido em Amesterdão, na primeira mão, por 5-0. O Villarreal venceu o Dìnamo de Kiev por 2-0 e também segue em frente.

Arsenal, Dínamo de Zagreb, Granada, Roma, Manchester United, Slavia de Praga, Villarreal e Rangers são as equipas qualificadas para os oitavos de final.