"Hat-trick" de Orsic elimina Tottenham de José Mourinho da Liga Europa

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, está fora da Liga Europa, após ter sido eliminado nos oitavos de final pelos croatas do Dínamo de Zagreb.

Os "Spurs" venceram por 2-0 em casa, em solo inglês, mas o Dínamo de Zagreb conseguiu a eliminação histórica com um "hat-trick" de Orsic.

O internacional croata de 28 anos abriu o marcador aos 62 minutos e bisou perto do fim, aos 83, empatando a eliminatória. No primeiro lance da segunda parte do prolongamento, o avançado progatonizou uma grande jogada individual e bateu Lloris com um remate colocado à entrada da área.

Livakovic, guarda-redes titular da seleção croata, esteve também em grande plano, a evitar por várias vezes o golo do Tottenham.

Dínamo de Zagreb junta-se a Arsenal, Roma e Granada como as equipas já qualificadas para os quartos de final.