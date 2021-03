Uber concede estatuto de assalariados a mais de 70 mil motoristas no Reino Unido

A Uber vai atribuir aos seus motoristas no Reino Unido o estatuto de assalariados, com salário mínimo e férias pagas, uma decisão inédita da empresa norte-americana e uma mudança no modelo de funcionamento da plataforma digital.

O gigante norte-americano de aluguer de automóveis anunciou, na terça-feira, que todos os seus mais de 70 mil condutores no Reino Unido irão receber estes benefícios a partir desta quarta-feira.

Esta é uma mudança profunda para a Uber, cujos condutores têm sido até agora independentes.

A plataforma agiu rapidamente após lançar uma ampla consulta aos seus motoristas e apenas um mês após uma retumbante derrota no Supremo Tribunal.

A mais alta instância judicial do Reino Unido tinha decidido, a 19 de fevereiro, que os motoristas podiam ser considerados "funcionários" e, portanto, beneficiar de direitos laborais.

O tribunal decidiu a favor de um grupo de cerca de 20 motoristas que acreditavam ter direito ao estatuto de trabalhador, dado o tempo ao serviço e o controlo exercido pelo grupo sobre a sua avaliação, por exemplo.

A lei britânica distingue o estatuto dos trabalhadores, que podem receber o salário mínimo e outros benefícios, do dos empregados em sentido estrito (empregados), que beneficiam de um contrato de trabalho na devida forma.

A partir de agora, os condutores de Uber no Reino Unido receberão, pelo menos, o salário mínimo, terão direito a férias pagas e poderão contribuir para um esquema de poupança-reforma, para o qual a empresa irá contribuir.