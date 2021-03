Palhinha e a convocatória para a Seleção. “Sonho de criança realizado”

O médio João Palhinha foi chamado pela primeira vez à Seleção principal. O jogador do Sporting está feliz.

“A felicidade e o orgulho que sinto neste momento é algo inexplicável, mais do que um objetivo alcançado é um sonho de criança realizado. Representar o meu pais e estar presente num lote de campeões europeus é algo que ainda me irá dar mais força e motivação para continuar a dar tudo dia para dia tal como sempre o fiz na minha vida”, escreveu no Instagram.

Aos 25 anos, Palhinha deixa uma palavra de “agradecimento especial” à família, aos amigos, aos colegas, treinadores, médicos, presidentes que acompanharam “o crescimento”.