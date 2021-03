Juristas e médicos católicos congratulam-se com veto do Constitucional à eutanásia

Veja também:

As Associações dos Juristas e Médicos Católicos (AAJC e AMCP) congratulam-se com o veto do Tribunal Constitucional à legalização da antecipação morte assistida e defendem que é impossível uma outra formulação da lei que seja conforme à Constituição.

Em comunicado, as duas associações sublinham que a legalização da eutanásia "viola claramente o princípio da inviolabilidade da vida humana consagrado no artigo 24.º, n.º 1, da Constituição portuguesa", que "encabeça todo o catálogo dos direitos fundamentais".

"Viola ainda o princípio da igual dignidade de todas as pessoas (decorrente dos artigos 1.º e 13.º da nossa Lei fundamental) ao distinguir entre vidas humanas merecedoras e não merecedoras de proteção. Finalmente, [AAJC e AMCP] não consideram o suicídio assistido e a eutanásia como atos médicos", pode ler-se na nota.

AAJC e AMCP assinalam que, olhando para os exemplos dos países que legalizaram a morte assistida, não vislumbram "como uma qualquer outra formulação" da lei possa ser considerada constitucional.

"Efetivamente, a experiência nos raros países que permitem a eutanásia mostram que esta lei, independentemente da sua redação, abre inexoravelmente a porta que leva a uma rampa inclinada de consequências trágicas", apontam as duas associações.

Por isso, AAJC e AMCP acreditam que "nenhuma forma de legalização" da morte medicamente assistida poderá ser "conforme à Constituição portuguesa e respeitadora da dignidade da pessoa humana".