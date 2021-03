Governo garante que famílias com crianças despejadas em Loures estão a ser apoiadas

O Governo assegurou, este domingo, que as cinco famílias, com crianças, que foram despejadas de uma habitação no concelho de Loures estão a ser apoiadas. Está a tentar-se regularizar a sua situação no país e procurar uma solução habitacional.

Em causa estão cinco famílias que residiam na localidade do Catujal, no distrito de Lisboa, e que receberam ordem de despejo no dia 1 de março, uma situação denunciada pela Associação Habita.

Numa resposta conjunta dos ministérios das Infraestruturas e Habitação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Administração Interna e Presidência, enviada à agência Lusa, é explicado que estas famílias foram alojadas provisoriamente pelo Instituto de Segurança Social e que está a ser assegurada alimentação e apoio para que as crianças possam frequentar a escola.

"O Instituto de Segurança Social continua a assegurar o alojamento temporário destas famílias, bem como alimentação e apoio financeiro para título de transporte público, de modo a que as crianças possam frequentar a escola, e mantém um acompanhamento de proximidade e articulação com as instituições locais que estão a apoiar na procura de alternativa habitacional e de emprego. Deu também entrada na Segurança Social o pedido de apoio judiciário a estas famílias, para o acompanhamento do processo de despejo", lê-se na mesma informação.