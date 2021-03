Ministro da Saúde brasileiro a prazo? Pode ser o terceiro a deixar a pasta

Após as saídas de Nelson Teich e de Luiz Henrique Mandetta, Eduardo Pazuello poderá tornar-se no terceiro ministro da Saúde brasileiro a abandonar o cargo precocemente, desde o início da pandemia de Covid-19. Anteriormente, os outros dois ministros saíram em confronto aberto com o Presidente do país, Jair Bolsonaro. Segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro estará inclinado a nomear Ludhmila Abrahão Hajjar, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, ou Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Brasil continua a ser um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19. A transmissão do vírus está descontrolada e os peritos receiam o aparecimento de novas variantes. Os atrasos na aquisição e distribuição das vacinas também têm pressionado o governo e o país.

Na última semana, durante três dias seguidos, o país somou mais de duas mil mortes diárias por Covid-19, número que apenas desceu no último sábado, com 1.940 óbitos num dia. O dia mais crítico foi quarta-feira, com 2.349 mortes provocadas pela doença. De acordo com os dados mais recentes da Universidade John Hopkins, o Brasil regista, desde o início da pandemia, cerca de 11,5 milhões de casos confirmados da doença, cerca de 278 mil mortes. Recuperaram da doença, até agora, cerca de dez milhões de brasileiros.