Acidente. Retomada circulação na EN 265 em Serpa

A circulação na Estrada Nacional (EN) 265 entre Serpa e Brinches (Beja) foi retomada às 15h45 deste sábado, depois de ter estado cortada durante quase cinco horas devido a um acidente, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a EN 265 esteve cortada ao trânsito entre Serpa e Brinches, desde cerca das 11h00, devido à colisão de dois veículos pesados, que provocou um ferido grave.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja acrescentou que um homem ficou ferido com gravidade no acidente, tendo sido transportado para o hospital de Beja, enquanto outro homem foi assistido no local.

O alerta foi dado às 10h58, de acordo com o CDOS, tendo sido mobilizados para o local bombeiros e veículos da corporação de Serpa, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Beja, além da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por sete veículos.