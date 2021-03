Myanmar. Sete mortes em novo protesto contra Junta Militar

As forças de segurança de Myanmar mataram, este sábado, sete pessoas que participavam em protestos em várias cidades do país contra o golpe militar do passado dia 1 de fevereiro, noticia a AP.

Quatro das mortes foram registadas em Mandalay, a segunda maior cidade do país. Duas em Pyay, no sul e outra em Twante, subúrbio de Yangon, a maior cidade de Myanmar.

Várias fotografias e relatos publicados nas redes sociais corroboram os incidentes, com fotografias de algumas das vítimas alvejadas pela polícia e militares, que usaram fogo real na repressão das manifestações.

De acordo com a AP, o número de vítimas mortais deverá ser bastante maior, já que a polícia aparentemente apreendeu alguns dos corpos, e algumas das vítimas sofreram graves feridas de disparos com armas de fogo, que dificilmente serão curadas pelos médicos e enfermeiros das clínicas improvisadas para tratar os feridos dos protestos. Isto porque os hospitais oficiais estão ocupados por militares e são evitados pelos manifestantes.