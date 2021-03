Alunos do primeiro ciclo devem voltar à escola na próxima semana

A abertura de livrarias e a possibilidade de algum comércio fazer vendas ao postigo foi adiantada ainda na quarta-feira pelo presidente do Chega, André Ventura, depois da videoconferência com o Presidente da República.

A maioria dos partidos, ouvidos nos últimos dias pelo executivo e pelo Presidente da República, são favoráveis à abertura de barbeiros e cabeleireiros, desde que cumprindo as regras sanitárias, naturalmente, e com marcação prévia.

Creches, ensino pré-escolar e primeiro ciclo devem retomar o funcionamento presencial já na próxima semana. É, pelo menos, o que está em cima da mesa do Conselho de Ministros, segundo avançou fonte do Governo à Renascença .

Marcelo Rebelo de Sousa tem pedido cuidado no desconfinamento. Na exposição de motivos do decreto do estado de emergência, que foi aprovado esta tarde no Parlamento, o chefe de Estado avisa que é necessário “acautelar os passos a dar no futuro próximo”.

Regra geral, cada vez que aprova regulamentações do estado de emergência, o primeiro-ministro dá conhecimento antes de as anunciar em conferência de imprensa.

Já houve, inclusive, ocasiões em que António Costa se deslocou do Palácio da Ajuda ao Palácio de Belém (que é basicamente descer a Calçada da Ajuda) entre o fim da reunião do Governo e a conferência de imprensa, de forma a ter o prévio conhecimento e aceitação por parte do Presidente daquilo que vai anunciar.

Desta vez, a forma de comunicação dependerá da hora a que terminar o Conselho de Ministros, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa voa esta quinta-feira ao fim do dia para Roma.

O Presidente tem uma audiência com o Papa Francisco, na sexta-feira de manhã, seguindo depois para Madrid onde terá um encontro com o Rei de Espanha.

Por isso, o Presidente da República não fará uma comunicação ao país transmitida pela televisão no dia em que é renovação o estado de emergência, ao contrário do que tem acontecido na maioria das vezes.

Deve antes divulgar uma mensagem escrita, tal como preferiu fazer durante a campanha eleitoral para as presidenciais.

Portugal regista esta quinta-feira mais 18 mortes e 627 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o dia com o menor número de óbitos desde 22 de outubro do ano passado.

Evolução da Covid-19 em Portugal