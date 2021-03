PSD tem de ser “mais acutilante” na oposição, avisa António Capucho

O PSD devia manter pontes com a Iniciativa Liberal e com o Chega? Não, não com o Chega, o mais possível com a Iniciativa Liberal. Acho que a Iniciativa Liberal tomou esta atitude disparatada e que pode dar a vitória ao PS em municípios importantes como Lisboa. Considero a Iniciativa Liberal mais próxima ideologicamente do PSD do que o CDS.

O PSD pode ganhar as próximas autárquicas? Terá condições para ganhar, porque o resultado de 2017 foi horrível, mas eu não alinho na euforia de alguns órgãos de comunicação social e de alguns comentadores políticos que acham que isto são favas contadas. Há quatro anos não havia nem o Chega nem a Iniciativa Liberal. Em municípios como Lisboa, Porto, Cascais, Sintra obtiveram, no conjunto entre Mayan e Ventura, percentagens na ordem dos 17, 18, 19%. Não penso que essa votação se vá transferir para as autárquicas, mas pode desgastar o eleitorado do PSD.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal "Público", Capucho assume preocupação com uma tentativa de “mexicanização” do regime que atribui ao PS e aconselho o PSD a ser mais acutilante na oposição.

Em relação aos candidatos independentes às autárquicas, a lei em vigor é penalizadora?

É escandalosamente penalizadora. E mal ficará o PSD e o PS, em consciência, se não alterarem a lei, se não repristinarem a lei anterior e não acabarem com estas exigências novas que são absolutamente inacreditáveis.

Tem defendido uma reforma do sistema eleitoral. O que deve mudar?

O essencial é aproximar os eleitos dos eleitores. Os eleitores de Beja têm obrigação de conhecer os deputados, que são dois. Aqui em Lisboa, se eu perguntar a um cidadão comum se sabe quem é o seu deputado, não faz a mínima ideia. A minha proposta, para a qual o PSD se inclina, ainda ontem [terça-feira] tive uma reunião sobre essa matéria no PSD, os cinco grandes círculos devem ser partidos: Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro. Não devem ter, segundo o que vamos propor, mais de nove deputados e um mínimo de dois ou três. E com um círculo nacional de compensação para que não haja a dúvida sobre a manutenção da proporcionalidade atual. Esse mesmo círculo é compaginável com círculos uninominais. Mas aí é muito difícil obter um consenso com o argumento de que a governabilidade fica muito periclitante com deputados como o ‘limiano’. O primeiro-ministro, ao negociar o Orçamento, não negociava só com os partidos que existem na Assembleia, mas porventura com mais sete, oito, nove, dez deputados, que vinham exigir a estrada, o chafariz, ou outra coisa qualquer. O que é provável é que tenhamos um projeto de lei que defina um círculo nacional de compensação e nos círculos distritais mantêm-se 13, mas há mais cinco que são partidos.

Isso é conjugado com o voto preferencial?

Não. Isso é terrível. O candidato número um não vai fazer campanha contra o PS, mas sim contra o número dois. Em segundo lugar, isso favorece enormemente o candidato que tem dinheiro. E há outra razão: o boletim de voto em Lisboa hoje. Com dez partidos e 50 candidatos, tinha de ter um lençol para escolher a ordem. Eu gostaria de ver votada a revisão da lei eleitoral na Assembleia da República, não esquecendo que António Costa assinou uma proposta que vai neste sentido como ministro da Administração Interna.

Os partidos mais pequenos têm sempre receio de serem prejudicados.

Reconheço que é legítimo, mas o receio não tem qualquer fundamento no sistema que propus.

A sua proposta inclui diminuição do número de deputados?

Inclui uma redução para cerca de 200. Já transmiti esta opinião no partido: não devemos condicionar a aprovação de uma lei eleitoral à diminuição do número de deputados. Se não for possível uma diminuição do número de deputados tão grande, ou nenhuma, mesmo assim devemos conversar com o PS.

Acha que há condições políticas nos próximos tempos para esta reforma?

Não sei se há. Uma coisa é certa: o PS terá de ser confrontado com um projeto de lei e o Governo que responda.

E o PSD tem essa vontade?

Não me pergunte. Tenho trabalhado com dois vice-presidentes, não sei o que pensa o dr. Rui Rio.