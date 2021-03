Apoio a famílias com filhos em casa pode ser pedido até dia 15

Leia também:

O apoio à família referente ao mês de fevereiro pode ser pedido até à próxima segunda-feira, dia 15 de março, através da Segurança Social Direta.

“A partir do dia 5 e até 15 de março estará disponível na Segurança Social Direta o requerimento do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) referente ao mês de fevereiro”, lê-se no site do Instituto da Segurança Social.

A Segurança Social indica ainda que, no caso dos trabalhadores independentes e entidades empregadoras, o pedido dever ser feito na Segurança Social Direta.

No caso dos trabalhadores por conta de outrem, "a declaração Modelo GF88-DGSS é enviada à entidade empregadora, cabendo a esta última indicar no formulário os períodos de adesão ao apoio de cada trabalhador".

Este apoio foi criado na sequência da suspensão das aulas presenciais, decretada no âmbito do confinamento imposto pelo Governo para travar a pandemia de Covid-19 no país.