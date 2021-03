Caso Rúben Amorim vai unir o Sporting, considera Luís Lourenço

A equipa do Sporting que não vai ficar afetada com o caso do treinador Rúben Amorim, que foi acusado de fraude e falsas declarações pela Comissão de Instrutores da Liga. Para Luís Lourenço, antigo jogador do Sporting, esta situação acaba por unir mais o grupo e dá mais força no caminho para o título

"Esta situação não afeta a equipa e até lhe dá mais força. Os jogadores e treinadores estão focados num só caminho que é continuar na senda das vitórias e chegar ao tão desejado título de campeão nacional. Como treinador, estou solidário com o Rúben Amorim", referiu nesta entrevista a Bola Branca.



Para Luís Lourenço há uma clara tentativa de desestabilização do Sporting, mas Ruben Amorim está atento e vai manter o foco da equipa no próximo jogo com o Tondela.



"É uma tentativa de destabilização do Sporting. Isso acontece a quem vai na frente, também já sucedeu com o Benfica e o FC Porto. Há sempre jogadas de bastidores para que o foco da equipa esteja nas notícias e não no treino e no jogo em si. Mas acredito que o Rúben Amorim está preparado para isso e alerta o plantel para se focar, unicamente, no próximo objetivo que é o jogo com o Tondela", acrescentou.