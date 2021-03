“Quem vende as armas aos terroristas?”, pergunta o Papa no balanço da visita ao Iraque

“O povo iraquiano tem direito a viver em paz, a reencontrar a dignidade que possui”, disse o Papa, na manhã desta quarta-feira, durante a habitual audiência geral.

Francisco considerou a sua presença no Iraque “um sinal de esperança, após anos de guerra e terrorismo e no meio a uma grave pandemia” e fez um breve balanço da visita e dos seus momentos-chave.

“Experimentei o forte sentido penitencial desta peregrinação. Não podia aproximar-me daquele povo martirizado, daquela Igreja mártir sem carregar, em nome da Igreja Católica, a cruz que eles carregam há anos; uma grande cruz, como aquela colocada à entrada de Qaraqosh”, afirmou Francisco.

“Senti-o de forma particular, quando vi as feridas ainda abertas da destruição e, ainda mais, quando conheci e ouvi as testemunhas que sobreviveram à violência, à perseguição e ao exílio e, ao mesmo tempo, vi ao meu redor a alegria de acolher o mensageiro de Cristo”, acrescentou o Papa.