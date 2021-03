Vacinas Covid-19. Astrazeneca para todos, professores e não docentes ganham prioridade

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde atualizou indicações sobre a vacinação Covid-19. De acordo com o comunicado da DGS, a vacina Astrazeneca passa a ser recomendada para todos os maiores de 18 anos e sem limite de idade.

"Os novos estudos conhecidos mostraram agora, com base em metodologias científicas robustas, que a vacina da AstraZeneca é eficaz em indivíduos com 70 ou mais anos, quer na prevenção da COVID-19, quer na redução das hospitalizações por esta doença, reforçando os dados iniciais de que esta vacina é capaz de produzir anticorpos eficazes no combate à infeção por SARS-CoV-2, mesmo em pessoas mais velhas", lê-se no comunicado.



Na mesma nota, a DGS revela que vão ter prioridade na vacinação "o pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância dos setores público, privado e social e cooperativo".

As decisões foram tomadas após análise de novos dados pela Comissão Técnica de Vacinação Contra a covid-19 da DGS e do parecer do Infarmed.

A DGS lembra ainda que passam a ser incluídas na fase 1, que decorre até abril, "as pessoas com trissomia 21, pelo risco acrescido de evolução para Covid-19 grave".

A nota refere ainda que "estão já em curso os trabalhos para melhor definição das doenças a incluir na fase 2, cujo início da vacinação se prevê no segundo trimestre".