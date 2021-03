SEF/Ihor: Testemunha encontrou passageiro algemado e sem condições físicas de embarcar

O inspetor do SEF Rui Marques declarou hoje que encontrou Ihor Homeniuk "deitado no colchão", de "barriga para baixo" e "algemado nas costas" quando lhe pediram para levar o passageiro ucraniano até ao avião que o transportaria de regresso.

Falando no julgamento, em Lisboa, em que três outros inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) estão acusados do homicídio qualificado do cidadão ucraniano, a testemunha relatou ao tribunal que encontrou Ihor nesse colchão de "plástico azul" com "as calças pelos joelhos" e "molhado", existindo "mau odor" na sala dos médicos onde o passageiro fora colocado por estar agitado e não provocar distúrbios com outros imigrantes retidos no Centro de Instalação Temporária do SEF no aeroporto de Lisboa.

Rui Marques, que entrou de turno cerca das 15h00 do dia 12 de março de 2020 (data de morte de Ihor), disse ter comunicado ao inspetor Gabriel Pinto que o passageiro não estava em condições de embarcar de regresso à Ucrânia, via Instambul, tendo ao passageiro sido retiradas as algemas metálicas, as quais, segundo lhe foi dito, pertenciam ao inspetor do SEF Luís Silva, agora um dos três acusados no processo.