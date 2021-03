Associação reclama reabertura integral dos serviços de Cuidados Paliativos

Observando que “Portugal é marcado por sérias desigualdades no acesso a cuidados paliativos”, a associação refere que “a fragilidade destas respostas ficou ainda mais acentuada e exposta durante esta pandemia”, defendendo, por isso, que “os cuidados de saúde na comunidade, incluindo os que são assegurados nas instituições de solidariedade social, precisam de um investimento sério”.

“Trata-se de uma urgência para o SNS, uma vez que os doentes com necessidades paliativas se encontram em todo o sistema de saúde e social. O facto de não terem acesso a cuidados de saúde adequados à sua situação não significa que não estejam a ser atendidos nos serviços, antes que podem estar a receber cuidados desadequados e desproporcionados, que não previnem nem tratam o sofrimento e que, ainda assim, são altamente dispendiosos”, lê-se na carta assinada por Catarina Pazes, presidente da APCP.

A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) reclama, em carta aberta dirigida ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde, que os cuidados paliativos “passem a ser entendidos como uma verdadeira prioridade que são no investimento em cuidados de saúde”.

Na carta aberta, a que a Renascença teve acesso, é reclamada também a reabertura integral de todos os Serviços de Cuidados Paliativos que existiam na fase pré-pandémica e que foram encerrados em muitos hospitais do país, devido à pandemia de Covid-19.

“Parece não restarem dúvidas sobre a urgência em assegurar cuidados de saúde adequados, de qualidade e rigorosos, aos doentes com necessidades paliativas”, observa a associação, indicando que “alguns desses doentes (“COVID” e “não-COVID”) necessitam(ram), em fase terminal, de internamento em unidades especializadas em cuidados paliativos, mas à esmagadora maioria não lhe foi possibilitado o acesso”.

Além de as unidades existentes serem “escassas para as necessidades do país, foram, durante a pandemia e em diversos hospitais, encerradas, deixando de haver resposta de internamento especializado em cuidados paliativos, incluindo cuidados em fim de vida”, alerta a associação.

A par da necessidade de mais unidades de cuidados paliativos, a associação considera “urgente que o acesso a equipas especializadas que prestem cuidados diretos ou consultoria a outros profissionais seja uma realidade”.

“Portugal tem de fazer este caminho com responsabilidade e com a consciência de que não se trata apenas de nomear equipas ou de comprar camas. É preciso garantir que os profissionais de cuidados paliativos tenham competência especializada na área, a par das condições e recursos adequados para desenvolver o seu trabalho com a qualidade que os seus utentes merecem”, defende a APCP.

Na missiva é pedido ainda “que sejam consideradas para o Programa de Recuperação e Resiliência” as medidas apresentadas por esta associação” e que “seja nomeada, sem mais demoras, a nova Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, a bem da concretização da Estratégia de Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos”.