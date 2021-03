Marcelo Rebelo de Sousa nomeia Lídia Jorge para conselheira de Estado

Lídia Jorge aceitou o convite de Marcelo Rebelo de Sousa para ser conselheira de Estado.

A escritora é a única novidade entre as nomeações do Presidente da República, que tomou posse para o segundo mandato esta terça-feira. Foram reconduzidos António Lobo Xavier, antigo dirigente do CDS-PP, o professor António Damásio, o antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes e Maria Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.

Também foram divulgadas as nomeações de Marcelo Rebelo de Sousa dos representantes da República nas regiões autónomas.

O embaixador Pedro Catarino representará os Açores e o conselheiro Ireneu Barreto representará a Madeira.

O Presidente nomeou, ainda, o professor José Cardoso da Costa e a juíza conselheira Graça Amaral para vogais do Conselho Superior da Magistratura, e os professores Maria João Estorninho e Rui Duarte Morais para vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.