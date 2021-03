Joachim Low deixa a seleção alemã após o Euro 2020

Joachim Low deixará o cargo de selecionador da Alemanha após o Euro 2020, que se realiza em 2021, depois de adiado devido à pandemia de Covid-19.

A federação alemã esclarece, em comunicado, que Low pediu a rescisão antecipada do contrato que vigorava até ao final do Mundial 2022. É o fim de uma história que começou em 2006 e que resultou na conquista de um Campeonato do Mundo e de uma Taça das Confederações.

"Dou este passo com muita consciência, cheio de orgulho e enorme gratidão, mas ao mesmo tempo continuo muito motivado no que se refere ao torneio do Campeonato da Europa que se aproxima", diz Joachim Low, citado pela federação.

A experiência do treinador na "mannschaft" começou em 2004, como adjunto de Jurgen Klinsmann.

Low, de 61 anos, não antecipa o seu futuro para lá do Euro 2020. Antes da ligação à federação germânica, o treinador orientou Austria de Viena, Estugarda, Adanaspor, Fenerbahçe, Karlsruher e Frauenfeld.