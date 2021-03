O Chelsea venceu o Everton, por 2-0, em partida da jornada 27 da liga inglesa.

Os golos da equipa de Thomas Tuchel foram apontados por Godfrey (autogolo) e Jorginho (de grande penalidade).

Com este triunfo, o Chelsea sobe para quarto lugar da Premier League, com 50 pontos. Já o Everton, de André Gomes, é sexto, com 46.