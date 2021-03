Taremi: "Porto joga por Portugal"

Taremi é porta-voz de uma equipa do FC Porto "muito motivada" para eliminar a Juventus da Liga dos Campeões. O ponta de lança iraniano, a realizar a segunda em Portugal, a primeira no Dragão, dá relevância ao jogo desta terça-feira e considera que o Porto não estará a jogar apenas por si, mas pelo país.

O Porto entra em vantagem Turim, esta terça-feira, depois do 2-1 da 1.ª mão, mas Taremi assegura que ninguém pensará em entrar em campo para empatar. O resultado serve, mas a mentalidade tem de ser outra.

"O jogo anterior não conta. Nós vamos entrar para ganhar, não vamos para empatar ou para perder. Se formos a pensar noutro resultado, aprisionamos a nossa cabeça. Temos um bom plano para o jogo e daremos o nosso melhor. Teremos de estar concentrados durante os 90 minutos", afirma.

Mehdi Taremi é o melhor marcador do FC Porto a par de Sérgio Oliveira, com 15 golos. O iraniano estreou-se a marcar na Champions no jogo com a Juventus. Mais do que marcar, o avançador está empenhado em "fazer o melhor para a equipa" "Se o FC Porto vencer eu fico feliz", conclui.

O Juventus-FC Porto, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, é esta terça-feira às 20h00. Jogo com arbitragem de Bjorn Kuipers, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.