​Caso Constança “é um exemplo claro da burocracia para que o medicamento chegue aos doentes”

A jovem afirma que luta para que lhe seja dado pelo Infarmed e pelo Ministério da Saúde a possibilidade de ter acesso a um novo medicamento − que ainda não é comercializado em Portugal −, que no caso dela lhe pode dar boas possibilidades de ter mais anos de vida com qualidade. Mas até agora não teve nenhuma resposta que lhe dê alento e esperança. “ Todas as noites vou dormir aterrorizada de não acordar na manhã seguinte – e tudo porque o Infarmed escolheu virar-me as costas”.

E não querendo falar do caso em concreto de atirar de responsabilidades entre o Hospital Santa Maria, em Lisboa, e o Infarmed , Sousa Martins lamenta: “É um exemplo claro da burocracia para que o medicamento chegue aos doentes”.

View this post on Instagram

Tal podia ser evitado, segundo a ANFQ, porque a partir do momento em que começam a tomar o medicamento (o Kaftrio) a progressão da doença pára. “Mas se os pulmões já estão danificados, eles não vão melhorar. Não há uma cura. Daí a importância destes medicamentos entrarem o mais cedo possível na vida destas pessoas”, explica.

Segundo Paulo Sousa Martins, sem o acesso a este medicamento “ há uma degradação progressiva do sistema respiratório ”. Os doentes vão perdendo a capacidade de respirar, e têm imensos internamentos ao longo dos anos. “E o desenrolar deste processo é um transplante bipulmonar que acontece entre o início da idade adulta até aos 30 anos”, identifica.

Por isso, o mesmo explica que a Autorização de Utilização Excecional (AUE), mecanismo usado para a requisição médica de fármacos ainda não comercializados em Portugal e sugerido no caso de Constança pelo Infarmed “é um remediar, não é a solução”.

Mas o paradigma, segundo Sousa Martins, tem sido o atraso na chegada de novos fármacos aos cerca de 400 doentes que em Portugal lutam contra esta doença.



Foi o que sucedeu com os primeiros medicamentos, que surgiram em 2012, como o Kalydeco, e outra droga em 2015. “Estes medicamentos estiveram em processo de aprovação desde 2016 e só tiveram conclusão em fevereiro deste ano. Foram cinco anos”, protesta.

“Infelizmente para a população com fibrose quística parece ser uma regra o atraso a medicamentação inovadora”, lamenta.

Apesar de os inúmeros contatos com o Infarmed, Ministério da Saúde e hospitais, as respostas não aceleram o processo, segundo a associação que representa as famílias dos doentes.

“A resposta é que os medicamentos estão em processo de avaliação para a introdução e financiamento público no mercado português, e que as coisas estão a ser tratadas da forma mais célere, mas a verdade é que o tempo da fibrose quística não pode ser visto da mesma maneira. Há um conjunto de burocracia e de mecanismos que são extremamente demorados no nosso país e que prejudicam intensamente estes pacientes”, analisa Paulo Sousa Martins.

Em relação ao Kaftrio, o medicamento pedido por Constança, a ANFQ diz que o medicamento apareceu em 2019 nos EUA, e a FDA (autoridade reguladora do medicamento nos EUA) adotou-o com carater de urgência.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) fez o mesmo em tempo recorde, “por ele ser muito mais eficaz”, e vários países europeus introduziram-no na Europa. “E foi isto que nós pedimos que acontecesse em Portugal”, diz Paulo Sousa Martins.

“O Infarmed dá como solução a AUE, mas aqui coloca-se uma grande questão. O medicamento não deve chegar aos doentes quando já não há outra solução, se não tomarem este medicamento eles vão para transplante pulmonar ou um cenário ainda pior. Nós precisamos que os medicamentos cheguem aos doentes para evitar a progressão da doença, para evitar que cheguem a este estado e tenhamos casos como o da Constança e de outros que existem. Porque a partir do momento em que estão nesta situação [como a de Constança] o acesso tem de ser imediato. Não pode haver questões entre reguladores e hospitais”, afirma o presidente do ANFQ.