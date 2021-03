Frederico Silva atinge o seu melhor "ranking" e João Sousa segura lugar no "top-100"

O melhor português continua a ser João Sousa. O número nacional, ainda sem qualquer vitória esta temporada, mantém lugar no "top-100". É precisamente o número 100. Esta semana, estará em competição no Chile, na companhia de Pedro Sousa, que continua ser o 110.º colocado.

Depois de ter participado no quadro principal do Open da Austrália, Frederico Silva esteve no Cazaquistão nas duas últimas semanas e chegou aos quartos de final dos dois Challenger que disputou. A prestação valeu-lhe a subida na classificação ATP.

Frederico Ferreira Silva é oficialmente o número 173 do "ranking" mundial, a melhor classificação de sempre do tenista das Caldas da Rainha, cujo anterior máximo (174) tinha sido alcançado em novembro de 2019.

O momento é de recorde para Novak Djokovic. O sérvio cumpre a semana 311 como líder do "ranking" mundial e deixa Roger Federer para trás. Registo para uma alteração no "top-10", com Tsitsipas, vencedor da última edição do Estoril Open, a subir ao quinto lugar. Federer, que está sem competir devido a problemas físicos, caiu para o sexto posto.