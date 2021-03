Benfica no Jamor para não perder o comboio da Liga dos Campeões

Caso se imponha aos azuis, o Benfica recoloca-se a 13 pontos do rival lisboeta e a três do FC Porto, que no sábado ultrapassou o Sporting de Braga no segundo lugar, o último que proporciona a entrada direta na Champions (o terceiro posto obriga a disputar uma pré-eliminatória de acesso).

Um novo triunfo sobre a Belenenses SAD (derrotado na primeira volta, no Estádio da Luz, por 2-0), permite também aos encarnados reduzirem para um ponto o atraso para os bracarenses, que encerram a 22.ª ronda na terça-feira, com a receção ao Vitória de Guimarães.



O Braga foi relegado, provisoriamente, para o terceiro lugar pelo FC Porto, que no sábado venceu por 2-0 no estádio do Gil Vicente, respondendo ao triunfo alcançado na véspera pelo Sporting na receção ao Santa Clara, por 2-1, e mantendo-se a 10 pontos de distância do líder invicto.

A Belenenses SAD, com os resultados já verificados neste jornada, está no 12.º lugar, três pontos acima da zona de despromoção. Pode aumentar a vantagem para seis pontos, se derrotar o Benfica.



A equipa de Petit atravessa um bom momento de forma. Não perde há cinco jornadas - uma vitória e um empate. As duas equipas defrontaram-se há pouco mais de um mês, para a Taça de Portugal, e o Benfica venceu por 3-0.

Tiago Martins é o árbitro da partida e João Pinheiro é o VAR nomeado. O encontro começa às 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A jornada 22 termina na terça-feira, com o dérbi do Minho entre Braga e Vitória de Guimarães, marcado para as 21h45.