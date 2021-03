The Black Mamba vencem Festival da Canção 2021

The Black Mamba venceram esta noite a 55.ª edição do Festival da Canção, organizado pela RTP, e vão representar Portugal na Eurovisão.



“Love is on my side” é o título da música interpretada pelo grupo The Black Mamba, que ganhou o passaporte para o Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos.

A edição deste ano terminou com um empate pontual entre The Black Mamba e Carolina Deslandes e valeu o fator de desempate da maior pontuação do público para o grupo liderado pelo vocalista Tatanka.

A música “Medo de Sentir”, interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho, venceu em 2020 o Festival da Canção e deveria ter representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que estava previsto para Roterdão, nos Países Baixos, mas que foi adiado um ano devido à pandemia da covid-19.

Este ano, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.