Voleibol. Sporting conquista Taça de Portugal

O Sporting conquistou pela quarta vez a Taça de Portugal de voleibol masculino - a primeira desde 1995 -, ao vencer o Benfica por 3-1, na final da época 2020/21, disputada no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

A equipa leonina impôs-se pelos parciais de 29-27, 25-22, 16-25 e 28-26, quebrando a série recente de triunfos do rival lisboeta, que tinha erguido o troféu nas temporadas 2017/18 e 2018/19 (em 2019/20, a prova não se concluiu devido à pandemia de covid-19).

O Sporting, que esteve sem representação na modalidade durante 22 anos, reeditou as conquistas de 1991, 1993 e 1995, mas está ainda muito distante do Benfica, que permanece como recordista de títulos na Taça de Portugal, com um total de 18 troféus conquistados.