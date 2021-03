Pedro Pichardo é campeão europeu no triplo salto

O luso-cubano Pedro Pablo Pichardo é o novo campeão da Europa de triplo salto nos campeonatos da Europa de pista coberta de atletismo, em Torun.

Com 17.30 metros chegou a medalha de ouro logo ao primeiro salto. Foi este o percurso do atleta português: 17,30 metros, 17,09, Nulo, 17,06, Não saltou e 17,12.

O resultado fica a 10 centímetros do recorde nacional de Nelson Évora e ainda mais longe do seu recorde pessoal. Curiosamente faz hoje seis anos que Évora conquistou o mesmo feito de campeão da Europa de pista coberta, dessa vez com 17.21.

A prata foi para Alexis Copello e o bronze para Max Heb.



É a segunda medalha de Portugal depois do ouro de Auriol Dongmo.

Ainda este domingo, Patrícia Mamona vai estar na final do triplo salto feminino e é candidata a medalha.