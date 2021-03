Coimbra. Município investe um milhão de euros para requalificar ruas da baixa

O município de Coimbra anunciou este sábado que vai requalificar três ruas da baixa da cidade, com o objetivo de melhorar a mobilidade pedonal e rodoviária, o que representa um investimento de um milhão de euros.

A obra, que foi adjudicada esta sexta-feira, visa a requalificação das ruas João Machado, Manuel Rodrigues e Rosa Falcão, bem próximas da rua da Sofia, classificada como Património Mundial pela UNESCO, refere uma nota de imprensa.

Esta intervenção, orçamentada em um milhão de euros, está incluída no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Coimbra e visa melhorar a mobilidade pedonal e rodoviária, remodelar as infraestruturas do subsolo e a iluminação pública, acrescenta a mesma nota.

De acordo com a autarquia liderada por Manuel Machado (PS), está previsto o recurso à aplicação de materiais mais adequados na pavimentação dos espaços.

"O betuminoso vai dar lugar a lajeado de granito para potenciar uma redução da velocidade de circulação dos automóveis, aumentando assim também a segurança dos peões. Nos passeios vai ser aplicada calçadinha de calcário em substituição da calçada grossa existente, o que trará uma sensação muito maior de conforto e garantirá uma maior regularidade nos pavimentos pedonais", informa a Câmara de Coimbra.

Pela proximidade à rua da Sofia, vai ser dada continuidade aos pavimentos pedonais, executando esta continuidade, "a sensação de harmonia urbana sairá prolongada e enriquecida", explicou o arquiteto municipal José Martins, citado na nota de imprensa.

As infraestruturas do subsolo vão ser também remodeladas, designadamente a distribuição de água e drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, bem como infraestruturas elétricas, de iluminação pública e de telecomunicações.

"A requalificação destes espaços são também um incentivo à revitalização e valorização do edificado, que contribuirá para uma diversidade social, económica e ambiental, tal como tem acontecido noutros lugares da cidade", adianta o comunicado.

Citado na nota, Manuel Machado destaca a constante melhoria do espaço público que a câmara tem promovido, realçando que "é importante qualificar a zona Património Mundial da Humanidade".

O autarca acrescentou que este trabalho, produzido pelos técnicos municipais, "vem ao encontro daquilo que é expectável numa autarquia: ter capacidade própria de empreender e de fazer investimentos com qualidade, com atenção e feito com amor".