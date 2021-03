Mamona “surpreendida” pela forma como passou à final no triplo salto

Patrícia Mamona surpreendeu, pela forma como assegurou a passagem à final do triplo salto dos Campeonatos da Europa em pista coberta, quase batendo o recorde nacional nas qualificações.

Em Torun, Polónia, a saltadora lusa resolveu a qualificação com o seu primeiro salto, atingindo os 14,43 metros, a um centímetro apenas do seu melhor de sempre “indoor”.

"Para dizer a verdade estou tão surpreendida como vocês. Posso adiantar que entrei na pista com vontade de saltar o mais longe possível, tentar a qualificação logo no primeiro salto (que se fazia a 14,10), felizmente isso aconteceu", disse a atleta logo após a prova.

Mamona reconhece que a preparação dos últimos meses não foi a ideal, mas também que, agora, tudo está melhor. "Os últimos resultados, sempre a melhorar, deram-me confiança, apesar de me ter faltado o ritmo competitivo de outras ocasiões", disse ainda.

A atleta chegou a Torun só com duas competições este inverno, sempre com resultados em crescendo - os campeonatos de Portugal, que venceu, e o “meeting” de Madrid, onde confirmou os mínimos que tinha feito no ano passado.

"Cada final é uma competição diferente. Não gosto de pensar muito em marcas ou em lugares, gosto de me focar em saltar cada vez mais longe, para obter a melhor classificação possível", comentou, a propósito da final de domingo à tarde. "Só com um salto hoje, fiquei com mais tempo para poder descansar, normalmente temos dois dias entre provas, mas desta vez é já amanhã [domingo]", acrescentou a atleta treinada por José Uva.