Francisco Belo na final do lançamento do peso nos Europeus de atletismo

Francisco Belo foi o melhor, esta sexta-feira, na qualificação do lançamento do peso dos Europeus de atletismo de Torun, na Polónia, em pista coberta, e vai disputar ao fim do dia a final da competição.

Belo, que foi quarto posicionado em Glasgow, há dois anos, fez ao terceiro ensaio um recorde pessoal a 21,04 metros, sendo um dos dois atletas a superar os 21,00 de apuramento direto, a par do polaco Michal Haratyk.

Para a final, que se disputa ainda hoje, a partir das 19h25, foi necessário repescar mais seis atletas.

Portugal terá assim envolvidos três atletas nas finais do programa de hoje: Belo, Auriol Dongmo (peso feminino, às 18h06) e Mariana Machado (3.000 metros femininos, às 20h00).

Cátia Azevedo correu nas eliminatórias de 400 metros, sendo quinta na terceira série, com 53,28 segundos, a sua melhor marca da época, mas insuficiente para chegar às semifinais.