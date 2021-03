FC Porto contrata guarda-redes húngaro para a equipa de andebol

Székely assina um contrato de quatro meses e vai competir com Nikola Mitrevski e Diogo Rema no plantel portista.

O FC Porto anunciou a contratação do guarda-redes Márton Székely para a equipa de andebol, uma semana após a morte do internacional português Alfredo Quintana, aos 32 anos.

O guarda-redes, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das ‘quinas’, que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.