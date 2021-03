Médio do Famalicão na pré-convocatória do Uruguai

A pré-convocatória da seleção do Uruguai para os próximos dois jogos de qualificação para o Mundial 2022 contam com três jogadores a alinhar na I Liga portuguesa.

O selecionador Oscar Tabárez volta a chamar o capitão do Sporting, Sebastián Coates, o avançado do Benfica, Darwin Nuñez, e ainda Manuel Ugarte, reforço de janeiro do Famalicão que se pode estrear na seleção.

A lista conta com 35 jogadores e o experiente selecionador anuncia a convocatória final no final do mês de março.

O Uruguai vai defrontar a Argentina, a 27 de março, e a Bolívia, a 30 de março, em jogos de qualificação para o Mundial 2022.