Saiba quais são as 44 músicas que Barack Obama ouve no banho

Barack Obama tem uma "playlist" específica para quando toma banho, que agora o antigo Presidente dos Estados Unidos partilhou com o mundo.

São 44 músicas as que Obama canta no duche, de artistas que variam entre Beyoncé e Marvin Gaye, passando por Kendrick Lamar e Bob Dylan.

"Eu canto no duche, canto fora do duche. Não tenho quaisquer vergonhas a cantar. As minhas filhas e a minha mulher reviram os olhos", revelou Obama, no podcast "Renegades: Born in the USA", publicado no Spotify, de que é apresentador juntamente com Bruce Springsteen.

A revelação levou o serviço de streaming musical Spotify a tornar pública a "playlist" em causa, que contém 44 canções, nove das quais são do próprio Springsteen.

Barack Obama e Bruce Springsteen lançaram o seu novo podcast a 23 de fevereiro. Desde então, já publicaram três episódios, em que discutem vários temas, desde as suas vidas aos EUA e, claro, música.

Confira a "playlist" de Barack Obama: