Pedro Porro falha receção ao Santa Clara por lesão

O defesa do Sporting Pedro Porro está lesionado na anca esquerda e vai falhar o jogo de sexta-feira com o Santa Clara, da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disse à Lusa fonte dos ‘leões’

O lateral direito espanhol, de 21 anos, está a contas com uma tendinopatia na anca esquerda e é baixa na equipa de Rúben Amorim, tal como o avançado Paulinho, que também está lesionado.

Porro tem sido titular na equipa do Sporting e já alinhou em 28 jogos, apontando quatro golos.

O Sporting, líder da I Liga, com 55 pontos, recebe esta sexta-feira o Santa Clara, sétimo, com 28, em jogo da 22.ª jornada agendado para as 20h45 e que terá a arbitragem de Manuel Oliveira, da associação de futebol do Porto.