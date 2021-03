PJ investiga morte de idosas em casa de acolhimento ilegal em Torres Novas

A morte de duas idosas numa casa de acolhimento ilegal em Riachos, no concelho de Torres Novas (Santarém), está a ser investigada pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, para averiguar se existiu crime.

O coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Fernando Jordão, disse à Lusa que, desde quarta-feira, estão a ser realizadas diligências e a ser ouvidas pessoas para se apurar se a morte das duas idosas, de 92 e 90 anos, decorreu de alguma conduta criminosa.

Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, adiantou que nesta casa de acolhimento, em situação “completamente irregular”, se encontravam quatro idosas. As duas sobreviventes estão bem, depois de terem passado a noite na unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo, aguardando agora colocação em casas de familiares ou numa estrutura referenciada pela Segurança Social.

Sublinhando a sua surpresa com a existência desta habitação, num prédio de apartamentos, situado junto a um bairro da vila de Riachos, sem as condições mínimas para funcionar como casa de acolhimento, Pedro Ferreira disse aguardar pelos relatórios da PJ, da Segurança Social e da Autoridade de Saúde Local para esclarecer o que de facto se passou.