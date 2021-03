​Meghan acusa Buckingham de “perpetuar falsidades” sobre si e príncipe Harry

A entrevista com a apresentadora, que será transmitida nos Estados Unidos no próximo domingo e no Reino Unido na segunda-feira, deve detalhar o curto período de Harry e Meghan como membros da realeza trabalhando juntos antes de renunciarem a seus cargos para nos Estados Unidos.

Em causa está uma recente reportagem do jornal britânico “The Times” que garante que a duquesa foi alvo de uma queixa quando ainda fazia parte da realeza.

De acordo com a denúncia, o episódio aconteceu em outubro de 2018, enquanto o duque e a duquesa viviam no Palácio de Kensington, já depois do casamento, realizado em maio daquele ano.

O jornal teve acesso a um e-mail divulgado por um funcionário que alega que Meghan teria provocado a demissão de duas assistentes pessoais, uma delas um mês após assumir o posto. A outra profissional já trabalhava para a rainha Isabel II há 17 anos.

Segundo o mesmo e-mail, a duquesa teria ainda "abalado a confiança" de uma terceira funcionária.

Na reação, o Palácio de Buckingham - responsável pela contratação da equipa real - disse estar "muito preocupado com as alegações do ‘The Times’" e garantiu que os Recursos Humanos examinariam as circunstâncias descritas na reportagem.

"A Casa Real tem uma política de Dignidade no Trabalho em vigor há vários anos e não tolera e não tolerará intimidação ou assédio no local de trabalho", lia-se no comunicado.

As acusações de bullying são negadas por Meghan e pelo príncipe Harry.

"A duquesa está entristecida por este último ataque à sua pessoa, particularmente como alguém que foi alvo de bullying e está profundamente comprometida em apoiar aqueles que passaram por dor e trauma”, refere um comunicado escrito do porta-voz da duquesa.

"Ela está determinada a continuar seu trabalho construindo compaixão mundo afora e continuará se esforçando para dar o exemplo de fazer o que é correto e fazer o que é bom", acrescentava.