Williams mantém Jack Aitken como piloto de reserva

A Williams anunciou que Jack Aitken continuará a ser o piloto de reserva da equipa no Mundial de Fórmula 1. Na temporada passada, o piloto sul-coreano, também com nacionalidade britânica, estreou-se no campeonato no GP de Sakhir, no Bahrain.

Substituiu George Russell, que por sua vez ocupou o lugar de Lewis Hamilton na Mercedes, depois de o campeão do mundo ter testado positivo à Covid-19. Aitken terminou a corrida no 16.º lugar.

Aitken vai complementar a época com a participação em outros campeonato. Em 2020 correu pelo Campos na Fórmula 2. Para 2021 a Williams mantém Russell e Latifi como pilotos principais.