A escuderia Haas apresentou o novo monolugar, o VF-21, com o qual vai disputar o Mundial de Fórmula 1 de 2021, que apresenta uma decoração com as cores da bandeira russa, alusivas ao novo patrocinador da equipa. Com o branco predominante, as letras da equipa a vermelho nas laterais e na asa traseira e o azul, vermelho e branco na capa do motor marcam o desenho gráfico da equipa norte-americana.

Uma alteração promovida pela entrada de um novo parceiro, uma empresa russa de produção de fertilizantes de potássio, propriedade do multimilionário Dmitry Mazepin, pai do piloto Nikita Mazepin, um dos dois titulares para o Mundial de 2021. O outro piloto da escuderia norte-americana é o alemão Mick Schumacher, filho do antigo campeão mundial Michael Schumacher, que fará a estreia no Mundial de F1, 30 anos após a estreia do pai.