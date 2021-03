Sérgio Conceição. “Não podíamos entrar como entrámos”

O treinador do FC Porto lamenta a exibição dos dragões na primeira meia hora. Os azuis e brancos ficaram fora da final da Taça de Portugal.

“Sofrer três golos em 30 minutos deixa tudo muito difícil. Nunca baixámos os braços, não faz parte do ADN da equipa, mas o jogo começa quando o árbitro apita e acaba quando o árbitro apita. Não podíamos entrar como entrámos, com erros primários”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões considera que “o Sp. Braga entrou bem, marcou em dois erros individuais. Depois surgiu o lance do terceiro golo, numa falta que me parece inexistente. Foram três remates na baliza e três golos, e ainda uma bola na trave. Foi um início de jogo mau, que não tem a ver com a história desta equipa e deste clube”.

Em declarações à TVI 24, Conceição acrescenta que após “a expulsão do jogador do Sp. Braga e a partir daí não houve mais jogo. Tivemos o controlo do jogo, mas sem tanto discernimento como esperava. Voltámos a marcar e podíamos ter marcado noutras ocasiões”.

Resumido, o treinador dos azuis e brancos considera que “falando especificamente do jogo de hoje, o Sp. Braga mereceu [passar a eliminatória]”.

Sobre o onze escolhido, Sérgio Conceição assume sempre “a responsabilidade” pelas escolhas.

“É preciso que os jogadores estejam a 100 por cento fisicamente para a estratégia de jogo. Zaidu e Sérgio Oliveira estavam mais limitados do que os jogadores que entraram. Mas isso não é desculpa, qualquer jogador do plantel do FC Porto que entre tem de dar uma resposta melhor nos primeiros 25 minutos.”

A seguir vem o jogo contra o Gil Vicente. “Temos de dar uma resposta de acordo com a nossa equipa e continuar na luta pelo campeonato. Ainda há objetivos a atingir: campeonato e continuar na Liga dos Campeões.”

O FC Porto perdeu 3-2 com o Sp. Braga e ficou fora da final da Taça de Portugal.